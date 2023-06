Der Reisedetailhändler Dufry hat im Rahmen der bereits als abgeschlossen gemeldeten Übernahme der italienischen Autogrill-Gruppe weitere Autogrill-Aktien erworben. Der Basler Konzern hält inzwischen 94,50 Prozent an Autogrill, wie es in einer Meldung vom Freitag heisst. Am Donnerstagabend hatte die italienische Börse noch einen Anteil von 94,35 Prozent gemeldet.

02.06.2023 07:55