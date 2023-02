Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS peilt 2023 nach einem hohen Mittelabfluss im vergangenen Jahr wieder ein Wachstum bei den Neukundengeldern an. Die Nettomittelflüsse sollen im laufenden Jahr getrieben durch die Wachstumsbereiche "Alternatives" und "Passive" wieder in den positiven Bereich zurückkehren, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Bereich "Passive" werden zum Beispiel ETFs auf Indizes angeboten und im Bereich "Alternatives" werden Investments wie Real Estate Immobilienanlagen für vorwiegend deutsche institutionelle Kunden angeboten.

02.02.2023 07:48