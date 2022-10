Das im Osten Chinas beheimatete Unternehmen (Jiangsu) Eastern Shenghong hat von der SIX Exchange Regulation (SER) die Genehmigung für die Platzierung von sogenannten Hinterlegungsscheinen (Global Depository Receipts, GDR) erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es wäre die siebte chinesische Firma, deren Anteilsscheine in der Schweiz gehandelt werden.

28.10.2022 17:27