Die Investmentgesellschaft EEII, die stark in Energieanlagen der ehemaligen Sowjetunion investiert ist, ist mit dem Ukraine-Krieg in eine schwierige Situation geraten. Laut einer Mitteilung vom August sind Anteile am russischen Gaskonzern Gazprom die einzige verbleibende Investition im Portfolio von EEII - der Wert der Beteiligung wurde dabei vom russischen Einmarsch in die Ukraine massiv beeinträchtigt.