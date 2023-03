Die Sebrina Holding will EEII laut Aussagen von Mehrheitseigentümer Alexandre Uldry von Ende Jahr zu einem Übernahmevehikel im Schweizer Energiebereich machen. EEII ist stark in Energieanlagen in der ehemaligen Sowjetunion investiert und hält Anteile am russischen Gaskonzern Gazprom. Mit dem Ukraine-Krieg war das Unternehmen in eine schwierige Situation geraten.