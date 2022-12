EFG habe in den vergangenen Jahren ihre Liquiditätsposition gestärkt, heisst es in der Mitteilung. Heute verfüge sie über eine "hochliquide" Bilanz, die nicht mehr die gleichen hohen Bestände an zur Veräusserung verfügbaren Finanzanlagen erfordere. Die Bank habe deshalb beschlossen, ihr Modell für die Verwaltung ihrer Bestände an festverzinslichen Wertpapieren zu ändern.