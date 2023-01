Die Privatbankengruppe EFG will in Asien und Europa wachsen und sieht sich dabei nach Übernahmen um. Man verfüge über mehrere hundert Millionen Schweizer Franken an überschüssigem Kapital für Transaktionen, sagte Konzernchef Giorgio Pradelli in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg in Singapur.

19.01.2023 08:37