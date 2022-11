In dem FCA-Verfahren ging es laut der Mitteilung um Vermittlungsgebühren für die Akquisition neuer Kundengelder in den Jahren 2009 bis 2014. Diese wurden demnach an einen Angestellten der russischen Yukos-Gruppe bezahlt, damit Gruppengesellschaften Gelder bei Julius Bär International deponierten. In der Folge seien den Unternehmen zudem überhöhte Gebühren für gewisse Dienstleistungen berechnet worden, von denen der Angestellte profitiert habe. Insgesamt habe dieser damit rund 3 Millionen Dollar eingestrichen.