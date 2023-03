Die Aktie von Shop Apotheke knüpfte nach einem Rücksetzer am Vortag am Donnerstag an die jüngste Erholung an. Bis zum Mittag gewannen sie gut vier Prozent auf 74,18 Euro, womit sich die Erholung seit Jahresbeginn auf fast 70 Prozent summiert. Die Papiere von Zur Rose bringen es sogar auf 80 Prozent - die Allzeithöchstkurse bei über 500 Franken von Anfang 2021 bleiben bei einem aktuellen Kurs von rund 46 Franken aber in weiter Ferne.