Emmi investiert in die Produktion von Ziegenmilchpulver und hat dazu im niederländischen Etten-Leur eine neue Anlage in Betrieb genommen. Mit der energieeffizienten Sprühtrocknungsanlage am bestehenden Standort will Emmi die wachsende Nachfrage bedienen, wie der Milchverarbeiter am Freitag mitteilte.

31.03.2023 11:49