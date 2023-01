"Emmi bedauert und respektiert den Entscheid von Alexandra Post Quillet als verdientes Verwaltungsratsmitglied", teilte der Milchverarbeiter am Mittwoch in einem Communiqué mit. Der Verwaltungsrat zeigte sich überzeugt, dass Nadja Lang mit ihrer Kompetenz in den Bereichen Konsumgüter, Detailhandel, Gastronomie und Nachhaltigkeit das neunköpfige Aufsichtsgremium optimal ergänze.