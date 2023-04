Laut Philipp Gamper von der ZKB fiel der Umsatz des ersten Quartals primär wegen der eingetrübten Marktstimmung in Europa und der nur schleppenden Erholung in China unter den Erwartungen aus. "Das Management rechnet auch weiterhin mit anspruchsvolleren Marktbedingungen als bisher angenommen", so der Analyst. Ems erwirtschaftet über 60 Prozent des Umsatzes im frühzyklischen Automobilsektor.