Die Investitionen des Konzerns etwa in Windparks und den Ausbau der Stromtransportnetze lagen mit rund 3,2 Milliarden Euro um 12 Prozent über jenen des Vorjahres. Bis 2025 plane EnBW Bruttoinvestitionen in Höhe von 14 Milliarden Euro, hiess es. Etwa drei Viertel davon sollten in den drei Jahren in den Ausbau der Netze und der erneuerbaren Energien fliessen, "also in die Umsetzung der Energiewende".