Beim Mess- und Automatisierungstechnik-Konzern Endress+Hauser kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Laurent Mulley wird Anfang 2023 neuer Leiter der globalen Vertriebs- und Serviceorganisation, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Er wird damit Nachfolger von Nikolaus Krüger, der in den Ruhestand geht.

03.11.2022 15:00