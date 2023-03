Die Stimmung der deutschen Maschinenbauer hat sich angesichts einer zunehmenden Entspannung bei den Lieferketten aufgehellt. In diesem Jahr erwarten 70 Prozent der Firmen nominal - einschliesslich Preiserhöhungen - ein Umsatzwachstum, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Maschinenbauverbandes VDMA hervorgeht. "Zwar melden immer noch mehr als die Hälfte der Unternehmen merkliche oder gravierende Beeinträchtigungen in ihren Lieferketten. Die Lage hat sich seit Mitte letzten Jahres jedoch Schritt für Schritt gebessert", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

30.03.2023 10:40