In den ersten drei Monaten des Jahres profitierte Eon unter anderem davon, höhere Strompreise an seine Kunden weitergeben zu können. Das war vor einem Jahr noch nicht gelungen, weshalb die höheren Beschaffungskosten für Energie die Margen des Stromversorgers unter Druck gesetzt hatten - nun gab es Nachholeffekte. Der Energievertrieb trug trotz geringerer Absatzmengen fast doppelt so viel bei, wie ein Jahr zuvor. Und auch das Netzgeschäft entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent besser.