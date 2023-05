Nach deutlichen Preiserhöhungen in den vergangenen Monaten will Deutschlands grösster Energieversorger Eon die Strom- und Gaspreise zum 1. September wieder senken. Profitieren sollen Millionen Kundinnen und Kunden, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte.

31.05.2023 17:46