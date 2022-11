Mit dem Kursabschlag am Mittwoch macht die Aktie erstmal einen Rücksetzer. In den vergangenen Tagen hatte sie sich ausgehend von ihrem Mitte-Oktober erreichten bisherigen Tief des laufenden Jahres bei 7,28 Euro rund ein Fünftel erholt. Möglicherweise sei die starke Kursentwicklung in den vergangenen zwei Wochen auch Ausdruck von einer am Markt erwarteten Anhebung des Ausblicks gewesen, kommentierte Analyst Sam Arie von der Schweizer Grossbank UBS.