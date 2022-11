Begründet hatte der Verwaltungsrat den Verkauf in der Einladung zur Generalversammlung mit der Ungewissheit über die künftige wirtschaftliche und politische Entwicklung in Russland. Bei dem Portfolio handelt es sich gemäss den damaligen Angaben um sechs Mietobjekte und Wohnungen in Moskau sowie um Holdinggesellschaften mit Sitz in Zypern und Deutschland, die rund 40 Prozent des gesamten Vermögenswertes der EPH ausmachen.