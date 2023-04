Der Verkauf habe sechs Mietimmobilien und Apartmentkomplexe in Moskau sowie deren Holdinggesellschaften mit Sitz in Zypern und Deutschland und Schulden in Höhe von 426,1 Millionen Euro betroffen, schreibt EPH in einer Mitteilung von Mittwochabend. Dies sei ein weiterer Schritt in der strategischen Neuausrichtung der EPH-Gruppe.