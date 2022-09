Trotz der turbulenten Märkte zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und sieht in den Zielmärkten Deutschland und Österreich Potenzial. Die Hauptstrategie drehe sich denn auch weiterhin um Objekte in Europa an Premium-Standorten, wobei sich diese Märkte trotz der Vorsicht am Markt als robust erwiesen habe, so der Bericht.