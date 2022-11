Die Nettomieteinnahmen stiegen in den ersten neun Monaten 2022 auf 52,04 von 41,4 Millionen Euro in der Vorjahresperiode, wie EPH am Mittwoch mitteilte. Die Gesamtfinanzierungskosten verringerten sich auf 22,7 von 26,1 Millionen Euro. Dies sei hauptsächlich auf die Senkung der Zinssätze für die von der Gesellschaft ausgegebenen Anleihen im April zurückzuführen.