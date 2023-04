Danach umfasst das Portfolio von EPH noch Immobilien im Wert von rund 900 Millionen Euro. Dies Liegenschaften sind in Wien, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Dresden gelegen. Da EPH den Hauptsitz nach Zypern verlegt hat, werden die Zahlen ab dem 1. Januar in Euro anstatt in US-Dollar ausgewiesen. Der der Innere Wert (NAV) stieg auf 36,08 Euro pro Aktie von 32,46 Euro an.