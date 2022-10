Nach dem Verkauf wird das Immobilienportfolio aus neun Kernobjekten und einem Gesamtwert von ca. 1,2 Milliarden Euro (per 30. Juni 2022) bestehen. Die Immobilien befinden sich in Wien (Österreich) und an vier Standorten in Deutschland (Berlin, Hamburg, Stuttgart und Dresden). Man werde sich weiterhin auf die wichtigsten Büro- und Hotelimmobilien in den wichtigsten europäischen Märkten konzentrieren, heisst es zudem.