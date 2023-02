"Wir sehen im Unternehmen ein Potenzial, zu vereinfachen und effizienter zu werden, vor allem in Bezug auf strukturelle Kosten", hiess es in einer schriftlichen Stellungnahme. Ericsson will seine Kosten bis Ende des Jahres um 9 Milliarden schwedische Kronen (rund 814 Millionen Euro) senken.