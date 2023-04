Nach Ansicht des Berufsverbands der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands deutet der Anstieg der Firmenpleiten "im langjährigen Vergleich nur auf eine Normalisierung des Insolvenzgeschehens hin", erklärte dessen Vorsitzender Christoph Niering. Mehr Firmenpleiten in einer speziellen Branche, wie aktuell etwa in der Bau- und Modebranche, seien noch kein Hinweis auf eine langfristig schlechtere konjunkturelle Entwicklung in Deutschland./jgl/DP/nas