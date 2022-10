"Derzeit fliegen nur zwei Prozent der Flüge, die von Zürich aus starten, den afrikanischen Kontinent an", erklärte Betriebsleiter Stefan Tschudin vom Flughafen Zürich an einer Medienkonferenz am Montag. Es gebe also noch Wachstumspotenzial im Passagier- und Gütertransport. Die Aufnahme des Flugplans der grössten afrikanische Fluggesellschaft biete daher Vorteile für den grössten Schweizer Flughafen. Bisher flog vor allem die Swiss-Tochter Edelweiss touristische Ziele im Maghreb und in Südafrika an.