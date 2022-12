Im Fokus des Treffens in Brüssel steht ein Limit für den Gaspreis am europäischen Grosshandel. Dazu hatte die EU-Kommission im November einen Gesetzesvorschlag gemacht, der Staaten wie Italien, Belgien oder Spanien nicht weit genug geht. Nach Ansicht Deutschlands und der Niederlande greift er jedoch zu stark in die Märkte ein. Der Deckel würde Grosskunden betreffen, die am Grossmarkt handeln - nicht Endverbraucher, wie etwa bei der Gaspreisbremse der Bundesregierung.