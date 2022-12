Diese Ansicht vertrat der Generalanwalt Athanasios Rantos in seinen Schlussanträgen am Donnerstag in Luxemburg. Die Regeln der UEFA und der FIFA verstossen demnach nicht gegen das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union. Die UEFA begrüsste das Gutachten und sah darin die Unterstützung, "um den Fussball in ganz Europa zu entwickeln".