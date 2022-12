Dank des zuletzt vergleichsweise günstigen Wetters wird in Deutschland wieder Erdgas eingespeichert. Laut jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE betrug der Füllstand in allen deutschen Speichern am ersten Weihnachtsfeiertag 217,1 Terrawattstunden, was 88,22 Prozent der maximalen Menge entspricht. Es war demnach ein Plus von 0,38 Prozentpunkten zum Vortag und der fünfte Anstieg in Folge.