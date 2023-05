Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn weitere Warnstreiks für die nächsten Tage vorerst ausgeschlossen. Die Bahn habe an diesem Donnerstag ein verbessertes Angebot vorgelegt, teilte Verhandlungsführer Kristian Loroch am Nachmittag mit. "Dieses werden wir nun in Ruhe bewerten und uns dann dazu äussern." Ziel sei es, die Tarifverhandlungen bereits in der kommenden Woche fortzusetzen. "Arbeitskämpfe können wir bis dahin ausschliessen", teilte die EVG weiter mit.

25.05.2023 16:25