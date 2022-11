Vom bereinigten operativen Gewinn sollen 2022 weiterhin rund 30 Prozent als freier Finanzmittelzufluss übrig bleiben. Das entspräche einem Free Cashflow von 750 bis 780 Millionen Euro. Erreichen will Evonik das mit einem besseren Management der Lagerbestände, das sich bereits im dritten Quartal niederschlug. So steht nach einem Mittelzufluss von 288 Millionen Euro im dritten Quartal nach neun Monaten ein Free Cashflow von 182 Millionen Euro in den Büchern.