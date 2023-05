Um sich für die Zukunft zu rüsten, müsse die Branche zudem die menschliche Interaktion mit den Gästen fördern. "Alles, was keine menschliche Interaktion erfordert, sollte man automatisieren. Denn die Hotelmitarbeitenden müssen so viel direkten Gästekontakt haben wie möglich", sagte Rochat. "Warum soll nicht ein Kochlehrling an den Tisch gehen und sich mit den Gästen unterhalten? Gerade im Restaurantbereich müssen wir flexibler werden."