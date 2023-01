Beispielsweise wurde der Wasserverbrauch von der Villa in Risch und der Wohnung in Monaco verglichen. So reichte der Wasserverbrauch in Monaco laut Urteil "nicht einmal aus für zwei Personen mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch". Obschon die Wohnung in Monaco über ein kleines Schwimmbad im Aussenbereich verfügte, was laut den Zuger Richtern bei einem dauerhaften Aufenthalt dort wohl für einen effektiv noch höheren Wasserverbrauch sprechen würde. Beim Stromverbrauch konnte ähnliches vorgerechnet werden.