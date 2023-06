Der frühere Tesla -Manager Harald Schlarb wechselt zum E-Bike-Anbieter E-Rockit. Der ehemalige Planungsleiter der Tesla-Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin werde Beirat für Infrastruktur und Produktion, teilte E-Rockit in Hennigsdorf mit. Er wolle seine Erfahrungen beim Aufbau einer modernen Industrieproduktion einbringen - von den Produktionsbauten über Maschinen und Produktionsverfahren bis zur Planung aller Prozesse, sagte Schlarb der Deutschen Presse-Agentur. "Ich werde den Bau der Fertigungsstätte in Indien begleiten sowie die Industrialisierung der E-Rockit-Produktion in Hennigsdorf."

05.06.2023 16:11