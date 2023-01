Aixtron hatte im Herbst wegen einer grossen Nachfrage die Prognose für den Auftragseingang zwar auf 540 bis 600 Millionen Euro (alt 520 bis 580) angehoben, das Umsatzziel von 450 bis 500 Millionen Euro aber nur bestätigt. So stockte es bei den Auslieferungen wegen der fehlender Exportfreigaben durch deutsche Behörden. Das lag an einer Überlastung der zuständigen Stellen, aber wohl auch an einem kritischeren Blick auf Hightech-Exporte in bestimmte Länder.