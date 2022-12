Exxon hat für dieses Jahr bisher Rekordergebnisse vorgelegt, da durch Russlands Krieg gegen die Ukraine Öl- und Gaspreise stark angestiegen sind. Im zweiten und dritten Quartal waren die Gewinne so hoch wie noch nie in der 152-jährigen Unternehmensgeschichte. So verdiente Exxon in den drei Monaten bis Ende September netto 19,7 Milliarden Dollar. Das war fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor./stk/jha/