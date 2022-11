Klima-Stresstest der EZB

Im Juli hatte der erste grosse Klima-Stresstest der EZB gezeigt, dass die Banken durch zunehmende Naturkatastrophen und tiefgreifende Veränderungen in allen Branchen mit möglichen Belastungen in Höhe von 70 Milliarden Euro rechnen müssen. Im Juni signalisierte die EZB die Forderung an die Branche, bis Ende 2024 alle Erwartungen in Bezug auf Klimarisiken zu erfüllen.