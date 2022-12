Die italienische Grossbank Unicredit muss wegen Risiken durch Russlands Krieg in der Ukraine und einen Wirtschaftsabschwung laut Insidern künftig mehr Kapital bereithalten. Die Europäische Zentralbank (EZB) als Aufsichtsbehörde habe dem Institut gegenüber angedeutet, die individuelle zusätzliche Kapitalanforderung (Pillar 2) von derzeit 1,75 Prozent anzuheben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Da die EZB diese Anforderung in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anpasse, müsse Unicredit mit einer Erhöhung auf 2 Prozent rechnen. Die Unicredit-Aktie lag an der Börse in Mailand nach den Nachrichten zuletzt mit rund zweieinhalb Prozent im Minus.

09.12.2022 13:44