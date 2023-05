Der Mangel an Fachkräften bleibt trotz aller Belastungen durch gestiegene Energie- und Rohstoffpreise die grösste Sorge des Mittelstandes in Deutschland. Fast drei Viertel (74 Prozent) der 1500 befragten Unternehmen nannten das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel in einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage als aktuell grösste Herausforderung.

10.05.2023 14:38