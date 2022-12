Das Fehlen entsprechend ausgebildeter Arbeitnehmern führe zu Umsatz- und Qualitätseinbussen, was wiederum weniger Mittel für Forschung und Entwicklung nach sich ziehe und Innovation bremse. Um dem Mangel entgegenzuwirken, müsse das "Arbeitskräftepotenzial" in der Schweiz besser genutzt werden, so die Forderung des Verbands.