Das Startup gelangte mit seiner Idee an Migros und Schindler. Für beide Unternehmen war sofort klar, dass sie sich an einem solchen Pilotprojekt beteiligen wollen, wie sie beteuern. "Wir sind sehr daran interessiert, vertikale Mobilität mit innovativen selbstfahrenden Transportoptionen zu verknüpfen", sagte Christian Studer, Head New Technologies von Schindler. Laut den drei Unternehmen ist es das erst Mal, dass ein solcher selbständiger Lieferdienst auf Schweizer Strassen verkehrt.