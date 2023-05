Fenaco steigerte den Umsatz um 9,2 Prozent auf 8,06 Milliarden Franken, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Das sei der höchste Umsatz in der 30-jährigen Geschichte. Zum kräftigen Wachstum beigetragen hätten die Geschäftsfelder Agrar und Energie. Nebst höheren Preisen seien auch die gestiegenen Einnahmen in der Photovoltaik dafür verantwortlich.