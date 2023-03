Das Unternehmen mit Sitz in Saint-Prex VD verzeichnete Einnahmen in Höhe von 2,28 Milliarden Euro. Das sind 5 Prozent mehr als im Vorjahr, ging aus dem am Montag aufgeschalteten Geschäftsbericht hervor. Dabei wurde Ferring im letzten Jahresviertel von Lieferproblemen bei der Herstellung des Medikaments Menopur gebremst. Zu konstanten Wechselkursen wären die Einnahmen um 1 Prozent geschrumpft.