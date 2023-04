Mit einem Plus von 7,5 Prozent glich das Papier das Tal seit vergangenem Juli nahezu aus. Damals musste Fielmann wegen der gedrückten Konsumstimmung die Erwartungen an 2022 dämpfen, was für einen Kursrutsch gesorgt hatte. Bis Mitte Oktober ging es dann weiter überwiegend abwärts. Von da an startete die Aktie mehrere Erholungsversuche. Doch erst in den vergangenen Wochen hatten die Anzeichen einer konjunkturellen Erholung für einen stetiger kletternden Aktienkurs bei dem SDax -Wert gesorgt.