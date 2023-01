UBS-Chef Ralph Hamers hatte am Donnerstag in einem Interview am Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt, dass die UBS derzeit im "Wachstumsmodus" sei. Entsprechend wolle die Grossbank in den "für sie wichtigen Bereichen" Mitarbeitende einstellen. Allerdings verwies er dabei vor allem auf das Vermögensverwaltungsgeschäft in Regionen wie Asien-Pazifik oder dem Nahen Osten.