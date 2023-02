(Update) - Die Finanzmarktaufsicht Finma hat das Verfahren gegen die Credit Suisse im Zusammenhang mit dem Kollaps der Greensill-Fonds abgeschlossen. Sie stellt fest, dass die Bank "in schwerer Weise" gegen die aufsichtsrechtlichen Pflichten verstossen habe und ordnet korrigierende Massnahmen an, wie sie am Dienstag mitteilte.

28.02.2023 08:27