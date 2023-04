Die Schweizer Notfallpläne der beiden Grossbanken per Ende 2022 werden in dem Bericht weiterhin als umsetzbar beurteilt. Nach der Rettungskation für die Credit Suisse war breit diskutiert worden, warum die Schweizer Behörden nicht eine Sanierung der in die Krise geratenen Grossbank durchgeführt, sondern eine Übernahme durch die UBS verfügt hatten.