Zweistellige Wachstumsraten seien in Indien und China sowie in den Geschäftsbereichen Riechstoffe, Ingredienzien und Nahrungsmittel erzielt worden, führte der CEO aus. Auch das zweite Quartal habe gut begonnen und die Zahlen für Oktober seien erfreulich. Für den weiteren Verlauf sei jedoch Vorsicht am Platz, zumal das Umfeld weiterhin volatil bleibe.