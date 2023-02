Aktien aus dem Firmenimperium des indischen Milliardärs Gautam Adani bleiben auch in der neuen Woche schwer unter Druck. Alle zehn Papiere der Gruppe gaben am Montag nach, die bekanntesten Aktien von Adani Enterprises fielen um bis zu knapp zehn Prozent. Seit der Leerverkäufer Hindenburg Research sich vor rund zwei Wochen kritisch zur Finanzlage des Konglomerats geäussert hat, haben die zehn Aktien in Summe rund 118 Milliarden US-Dollar (109 Mrd Euro) eingebüsst. Das ist mehr als die Hälfte des ursprünglichen Börsenwertes. Adani streitet die Vorwürfe ab und droht mit rechtlichen Schritten.

06.02.2023 09:19